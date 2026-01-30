Илияна Йотова.
"Последователна съм в това, което заявих на изслушването си в Народното събрание при избора ми за зам.-председател на Сметната палата. Не бягам от отговорност и сега отново потвърдих това свое решение", каза Къдрева.
На въпрос дали е мислила за конкретни имена, които да станат министри в евентуален неин служебен кабинет, Къдрева отказа да отговори, но посочи, че да се предложи състав на Министерски съвет в рамките на седем дни е "изключително трудна задача".
Силвия Къдрева е готова за поста служебен премиер: Не бягам от отговорност
