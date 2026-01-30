Сподели close
Заместник-председателят на Сметната палата Силвия Къдрева пристигна на "Дондуков“ 2 за среща с президента Илияна Йотова за поста служебен премиер. 

Йотова я посрещна на входа на президентската институция. 

По-рано днес държавният глава разговаря с председателя на Сметната палата Димитър Главчев и зам.-председателя Маргарита Николова. 

ФОКУС припомня, че и Главчев, и Николова казаха "Да" за поста служебен премиер.