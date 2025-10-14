Симеон Дянков с анализ: Спестяванията на време за пътуване се оценяват на приблизително 1 520 225 евро

© Фокус Магистрала "Хемус“ (А2) улеснява регионалното развитие в Северна България. Този анализ оценява икономическото въздействие от изграждането на един допълнителен километър от магистрала "Хемус“, при условие че всички материали и строителни услуги се доставят на местно ниво. Разглеждаме три компонента на икономическото въздействие: ефекти предизвикани от строителството, използвайки макроикономически мултипликатори; ползи за потребителите от спестяване на време за пътуване и намаляване на експлоатационните разходи на превозните средства; и ползи от намаляване на произшествията, приемайки 50% намаление на смъртните случаи и нараняванията.



Анализираните обеми на трафика са 10 000 превозни средства на ден, което е правдоподобно ниво за магистрала с интензивно движение. Стойността на средното време на водача е консервативно оценена на 5 евро на час.



Дългосрочният мултипликатор се оценява на 1,2, като се използват оценки от други източноевропейски страни, което води до добавена стойност от 9,6 милиона евро. Строителството генерира 267 еквивалентни на пълно работно време работни години, с допълнителни косвени ефекти чрез веригите за доставки. Спестяванията на време за пътуване се оценяват на приблизително 1 520 225 евро. Годишните икономии от експлоатационни разходи за превозни средства са приблизително 182 500 евро. При допускане за 30 години полезен живот на магистралата и 5% амортизация годишно, настоящата стойност на този мултипликатор е 26 160 000 евро.



Годишната полза от намаляване на произшествията - ако се приеме 50% намаление на произшествията поради подобрения в безопасността на магистралите, е 1 625 000 евро, с настояща стойност от 24 970 000 евро. Чрез това изчисление намаляването на произшествията допринася с ~42% за общото икономическо въздействие, което подчертава значението на безопасността при строителството на магистрали.



Заключения:



1. Спестяванията от време за пътуване и разходи за превозни средства се увеличават пряко с интензитета на трафика; по-големият трафик поради намаленото време би увеличил допълнително ползите. Този вторичен ефект не е част от допусканията.



2. Намаляването на произшествията допринася за половината от общите ползи, което показва, че подобренията в безопасността носят големи дългосрочни ползи.



3. Дори един-единствен километър от стратегическа магистрала осигурява значителна макроикономическа стойност от близо 61 милиона евро, което оправдава инвестициите в тесни участъци или сегменти с висок трафик.



Анализ на Симеон Дянков на тема "Икономическо въздействие на един допълнителен километър магистрала "Хемус“.