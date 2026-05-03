Наблюдава се сериозен отлив от животновъдството в България. Това каза в интервю за предаването "Нюзрум" по Радио ФОКУС председателят на Националната овцевъдна и козевъдна асоциация Симеон Караколев.

По думите му доклад на КЗК, публикуван в началото на годината, ясно показва, че с над 40% са намалели овцете и козите в България за последните 5 години.

"Ами, сега тук някой трябва да се замисли в крайна сметка и да се каже – искаме ли ние да имаме българско производство на мляко, на месо. Ако искаме да имаме, тези мерки, които до сега се прилагаха, трябва да се променят. Няма ли радикална промяна в отношението, в подпомагането, в подхода към българските животновъди, съвсем скоро няма да има и българска храна", заяви той.

Очаквания към новия парламент

Дни след старта на 52-ото Народно събрание Караколев посочи и очакванията на бранша към новото правителство. По думите му са необходими реални действия, а не обещания.

"Действия, свързани първо с подпомагане на самите животновъди, защото дори след една-две години да се осигури нужният ресурс, ако няма кой да го усвои, няма да има и производство", каза той.

Според него най-спешни са мерки за компенсиране на ръста на разходите:

"Бързи мерки за подпомагане вследствие на резкия скок на горива, торове, фуражи. Всичко това рефлектира директно върху производството. Затова очакваме директни мерки, а не такива, които ще влязат в сила след 4-5-6 месеца".

Риск от зависимост от внос

Караколев предупреди, че при липса на промени България може да се превърне изцяло във вносна икономика по отношение на храната".

При вариант, в който не се подпомагат българските производители, пътят е един – тотално се превръщаме в консуматорска нация", заяви той.

Апел към политиците и предупреждение

"Навирайте тези думи в ушите на политиците, защото само така ще ги заставим да започнат да удовлетворяват исканията на обществото – повече българска храна, произведена в повече български ферми", призова Караколев.

Той обобщи, че ситуацията е критична: "Буквално нашето животновъдство в момента виси на косъм. Още малко и няма да можем да възстановим ресурсите за производство на българска храна."