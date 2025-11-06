Симеон Матев: Тази "супер буря на века" може да отпуши процеси, които да предизвикат снеговалеж в ниските части на България
В станция "Младост“ в София например са измерени 168 литра на квадратен метър, което представлява около 1/4 от годишната норма.
"В тази класация влизат Плевен – със 188 литра на квадратен метър, Велико Търново – с над 250 литра, доста станции в Странджанско – има места, където паднаха над 400-500 мм само за един месец. Това е годишната норма за някои места в Североизточна България“, посочи Матев.
Първоначалните прогнози на метеоролозите за октомври са сочели, че месецът ще бъде около и дори малко наднормен по отношение на температурите, а по отношение на валежите не са се очаквали изненади.
"Но още в края на септември метеорологичните карти се разбъркаха. Балканите, Югоизточна Европа и целият континент бяха арена на много значими метеорологични събития с много мощни циклони и антициклони. Над Средиземноморието често властваше област на ниско налягане, която провокира образуването на валежни облаци, които често преминаваха и през Балканите.
Това трудно може да се прогнозира предварително по простата причина, че науката метеорология и тази част от нея, която се занимава с прогнозирането, все още не е достатъчно развита така, че да може да предсказва детайлно какво ще се случи след 15-20 дни“, обясни климатологът.
"Октомври е бил един от малкото месеци, в които средната температура е била под нормата, особено в планинските райони и Софийско", допълни Матев.
До средата на месец ноември не се очертава съществено застудяване. Следващите дни се очаква валежна обстановка в цялата страна, особено в Североизточна България и по Черноморието, а по-съществени валежи се очертават в началото на следващата седмица, предимно в Родопите и Югоизточна България.
"Температурите в средата на следващата седмица ще бъдат малко по-ниски, но след това отново ще се повишат. В средата на месеца ще настъпи три- до петдневен по-спокоен период с обичайните мъгли за ноември, със слънце в следобедните часове“, каза климатологът.
Матев говори и за "супер бурята на века“, която се очаква да връхлети Шотландия и Северна Англия в началото на следващата седмица. Скоростта на вятъра при подобни екс-тропически бури надхвърлят 180-200 км/час. За кратко време могат да паднат количества дъжд над 100-200 мм, обясни той.
"Много често след такава буря метеорологичните процеси на континента се пренареждат така, че части от тази буря достигат под някаква форма и Средиземноморския регион, където може да се формира т.нар. средиземноморски ураган. Той е с много по-малки размери, но по своята разрушителна мощ не отстъпва – със силни ветрове и с интензивни валежи. Нищо чудно тази "супер буря на века" да отпуши процеси, които да доведат няколко дни след това до снеговалеж в ниските части на България“, прогнозира Матев.
