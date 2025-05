Симона Петрова е първата българка, която ще лети в Космоса

© Инстаграм Носителката на титлата "Мис България 2024" - Симона Петрова... ще лети в Космоса. Поверена й е роля в първия филм в историята, сниман в сърцето на Космоса - "Above the End".



"Със Симона е разговаряно за това участие и тя е дала съгласието си. Предстои да се уточни каква точно роля ще изпълни и кога започват снимките". Това каза за вестника Адриана Добрева, координатор на конкурса "Мис България" за Хасково и региона. Завършилата Математическата гимназия в Димитровград Симона бе техният избор за националното представяне и се окичи с короната през септември м.г.



Генералният продуцент на "Мис България" - французинът Гаел Бонел Санчес, пък ще продуцира футуристичната лента. Санчес наскоро отвори нова страница в бизнеса си - стартира собственото си филмово студио 3.0, което ще финансира дебютния му футуристичен проект, базиран на най-високите съвременни технологии и на изкуствения интелект.



"Това ще бъде първият филм в историята, частично заснет в извънземна орбита и възможен благодарение на партньорството с пионера в луксозните стратосферни полети и партньор на Европейската космическа агенция (ESA) - Венсан Фере д'Астиес. "Above The End" няма да бъде научна фантастика, а дълбоко човешка епична история, такава, която може да се случи днес", подчерта французинът.



"Може да звучи нереалистично, но аз съм привлечен от невъзможното. Разработих амбициозен сценарий и събрах международен екип, за да го превърнем в реалност. Имаме подкрепата на бивши сътрудници на Белия дом, на ЦРУ, ФБР и американската армия", разкри още Гаел Бонел Санчес.



Специалистите вече са дали алтернативно лого на проекта на Санчес - "Една одисея в Космоса" 2.0 - откровена препратка към първия научнофантастичен филм със сюжет, развиващ се в космическото пространство и герои астронавти. Заснет е през далечната 1968 г. от филмовия ас Стенли Кубрик по сценарий на Артър Кларк. Смята се не само за най-влиятелния филм в жанра, но и в историята на киното изобщо. За основа на историята Кубрик използва разказа на Кларк "Стражът", в който космическа експедиция до Луната открива на нея странен предмет, наречен "Монолитът", който при срещата с експедицията внезапно излъчва силен сигнал към звездите. Оказва се, че той е оставен много отдавна там от древна космическа свръхцивилизация, за да извести, когато новата космическа цивилизация бъде родена и направи първата си крачка извън планетата си. Легендарният фантаст въвежда също пръв в киното компютърния интелект ХАЛ 9000. В лентата са използвани най-добрите за времето си специални ефекти - смята се, че по-добри са създадени едва след масовото навлизане в киното на компютърно генерирани изображения. За сефте в "Една одисея в Космоса" се появяват сцени на ходене в безтегловност, но те са имитация - заснети са с много специална за времето си техника и във филмово студио, докато в "Above the End" ще бъдат снимани в открития Космос, пишат от "България Днес".