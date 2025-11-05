Синдикат "Образование“ и останалите социални партньори в системата на образованието водят преговори по основния социален документ в сектора – Националния колективен трудов договор (КТД).Синдикатът предлага 6% от брутния вътрешен продукт (БВП) на България да бъдат насочени към образование, а учителските заплати да бъдат фиксирани на 150% от средната брутна работна заплата (СБРЗ) в ЗПУО.Учителските синдикати настояват за увеличение от 20%, което би изпълнило приетата от политическите партии стратегия за заплати в размер на 125% над СБРЗ за страната.Разбира се, нека поясним, че въпреки политическите уверения, заплатите на българските учители не са фиксирани в Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО).За разлика от други сектори – като висше образование, вътрешни работи и отбрана – където възнагражденията са законово обвързани със СБРЗ, в училищното образование няма нормативна гаранция нито за процент от БВП, нито за съотношение на заплатите спрямо средната за страната.Това е ясен показател за реалния приоритет, който правителството и парламентът поставят върху образованието.Какви са заплатите на учителите извън България?Според данни на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) средната годишна заплата на учител с опит (25–64 г.) през 2022 г. е:42 371 USD – предучилищно образование, 48 023 USD – начално образование, 49 911 USD – прогимназиален курс и 53 119 USD – гимназиален курс.Тези данни показват ясно изразена зависимост между по-високото ниво на преподаване и по-доброто заплащане.В страни като Белгия, Дания и Финландия гимназиалните учители получават с 25–50% повече от колегите си в предучилищното образование, а в други държави разликите са минимални.Освен нивото на преподаване, стажът и квалификацията също водят до по-високи доходи – например в Република Корея учителите започват с около 27 000 USD годишно, но завършват кариерата си с над 75 000 USD.Учителските възнаграждения в Европа варират значително.Началните годишни брутни заплати на учители са от 9 900 евро в Полша до 84 600 евро в Люксембург.Това означава от 825 евро месечно за Полша до ≈7 050 евро месечно за Люксембург.В повечето държави учителите в началното училище получават по-ниски заплати от колегите си в средното, но не и в България, където нивата са изравнени по степени.Най-високоплатени са учителите в Люксембург, Швейцария, Германия, Дания и Нидерландия – със заплати над 50 000 евро годишно, а при дълъг стаж над 80–100 000 евро.В Източна и Югоизточна Европа – включително България – годишните заплати на начинаещите учители остават под 12 000 евро.България отбеляза значителен ръст в учителските заплати през последните години, но те все още са сред най-ниските в ЕС.Според данни за 2023/2024 г.:стартова брутна заплата – около 18 500 евро годишно (≈1 540 евро месечно);след 15 години стаж – около 19 800 евро годишно.Това нарежда България на 22-ро място сред 31 европейски държави.През 2025 г. средната брутна месечна заплата на учителите трябва да надхвърли 2 800 лв., като целта е 2 855 лв. (125% от СБРЗ за 2024 г.).На практика обаче средната учителска заплата от около 2 760 лв. – 119% от СБРЗ, под целевия праг.Чистото средно възнаграждение е 2 150–2 200 лв., а за начинаещ учител – около 1 700 лв.Старши и главни учители получават съответно 1 730 лв. и 1 800 лв.И ако средната работна заплата в сектор "Средно образование“ е 119% от СБРЗ за цялата страна, то в останалите градове е съвършено различно.Ето сравнение на регионалните СБРЗ в сравнение с учителската заплата:- София - СБРЗ около 3287 лв.Средната брутна учителска заплата (~2760 лв.) – 15% под СБРЗ за града или 85% от СБРЗ. Нетно трудово възнаграждение 2250 лв. за учител спрямо 2590 лв. средно нетно за София.- Пловдив – СБРЗ около 2110 лв. Учителската заплата 2760 лв. или 130% над СБРЗ за града.В нетно изражение 2170 лв. за учител срещу 1630 лв. средно нетно за Пловдив.Варна – СБРЗ 2300 лв. Учителска заплата 120% над СБРЗ за града.Бургас – СБРЗ 1932 лв. Учителската заплата е 140% над СБРЗ за градаВелико Търново – СБРЗ 1860 лв. Учителската заплата е 148% над СБРЗ за града.Русе – СБРЗ 1950 лв. Учителска заплата 140% над СБРЗ за града.В това сравнение се наблюдава обратно пропорционална релация на размера на учителските заплати спрямо размера на града.За София размера на учителски заплати категорично не е привлекателен за учители под 50 години, като пътуващите учители, които сменят примерно два транспорта, кредитират столична община със средно 10 лева на ден.Според проекта за държавен бюджет за 2026 г. е възможно увеличение на заплатите на педагогическите специалисти с 10% от 1 март 2026 г.Това е стъпка към достигане на целевите 125% от СБРЗ, но реално няма да компенсира дори текущото изоставане, което в момента е около 119%.Очевидно и през 2026 г. българските учители няма да достигнат обещаните 125% от средната заплата за страната.А българското общество трябва да подкрепи българското образование защото:· Инвестицията в учителите е инвестиция в бъдещето на България и на всяко дете,· По-високите заплати мотивират качествено образование,· Достойното възнаграждение задържа талантливи учители в системата,Нека заедно подкрепим по-доброто българско образование.Синдикат "Образование“ категорично настоява Народното събрание на Република България да приеме промени в Закона за предучилищното и училищното образование, с които да се гарантира минимален процент от 6% от БВП за образование. В същия закон да се заложи 150% от СБРЗ на страната за учителските заплати.Само така България може реално да покаже, че образованието е национален приоритет, а не предизборен лозунг.