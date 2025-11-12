Синдикати алармират: Фирмите ще трябва да вдигнат цените
©
Това стана ясно от думите на Мария Минчева, заместник-председател на Българската стопанска камара, и Атанас Кацарчев, главен икономист на КТ "Подкрепа" пред bTV.
"Ние не просто се видяхме, а обсъдихме проекта на бюджета. Казаха ни, че няма да се променя ДДС-ставката, което е положителна новина за всички. Сега тук има друг риск, който изниква. Една от партиите, които участват във властта, казва, че няма да се вдига ставката“, попита Кацарчев и допълни "започваме да имаме обосновани съмнения какво се случва вътре в коалицията“.
Мария Минчева посочи, че не е имало такова общо предложение за вдигане на ДДС-ставката.
"За нас по-големият проблем са въвежането на изисквания, които съществено ще натоварят компаниите. Извън двата процента осигуровки, извън данък дивиденд, има вътре две изисквания, които са свързани с въвежане на софтуер за управление на продажбите. Има едно изискване и всички превози на стоки с висок фискален риск да се проследяват. И двете условия са изключително трудни, практически неизпълними, особено в сроковете, в които ги дават. В резултат на това фирмите ще трябва да вдигнат цените. И всъщност това са нещата, които нас трябва да ни притесняват. Как тези мерки, свързани с контрол на бизнес, който е светъл, ще доведат до това, че ще се увеличат крайните цени, което ще вдигне инфлацията още повече", коментира тя.
"КНСБ повдигнаха темата и казаха - пак поради медийните публикации, че има изказване от работодателска организация за повдигане на ДДС. Те казаха, категорично - "червена линия“. Нашата позиция на КТ "Подкрепа“ е същата. Ако се качи с 2% ДДС, това означава още инфлация, още обедняване, тъй като засяга абсолютно всеки“, отбеляза Атанас Кацарчев.
"Ако се върнем към бюджета, нашите претестения къде са - има 5% заложен ръст на работните заплати, 0,8% - допълнителна осигурителна тежест върху тази работна заплата. Съответно имаме около 1,5% до 2%, зависи от администрацията - покачването на минималната работна заплата от 1077 на 1213. И ще се окажа накрая, че ефективно имаме 2,5% - с много голям зор покачване, на заплатите при 5% и над 5 отчетена на инфлация“, коментира още той.
Още по темата
/
Лидия Шулева: Необоснованото увеличение на заплатите в държавния сектор е проблем, надвишава реалните нива на инфлация
11.11
Съюзът за стопанска инициатива за Бюджет 2026: Мерките, заложени за повишаването на приходите са вредни
11.11
Бизнесмен: За моите служители загубата е 1100 лева на година, а за мен – по 1700 лева на човек
11.11
ДСБ за Бюджет 2026: При ръст на заплатите в бюджетната сфера, държавата натиска частния сектор да прави същото
10.11
ДСБ за Бюджет 2026: При ръст на заплатите в бюджетната сфера, държавата натиска частния сектор да прави същото
10.11
Млекопреработватели и фермери: При приемане на бюджета цените на храните може да се повишат с 5 до 7%
10.11
Още от категорията
/
Forbes: Завръщането на кремлинологията или защо Лавров рискува да се превърне в изкупителната жертва на Путин
11.11
Предприемач: Срам ме е!
10.11
Предприемачите с писмо до Теменужка Петкова: Категорично се противопоставяме на увеличението на данъка върху дивидентите
08.11
Мирослав Еманоилов: На 31 декември Eventim ще се изравни технологично с най-големите пазари като Германия, Италия, Англия, Австрия и Швейцария
07.11
Икономисти се захванаха с кампания, която да промени статистиката, че 1,9 млн. българи живеят в населено място без аптека
05.11
Финансист: Не е честно, ако сте изработили 100 лв., да получавате 200 лв. Бюджетът трябва да предоставя услуги, а не да плаща заплати и пенсии
05.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.