|Синдикати и работодатели на нож за минималната работна заплата
Според Васил Велев Планът за възстановяване и устойчивост не носи нищо добро за бизнеса, защото не води до подобряване на средата и пазара. Той подчерта, че ако дефицитите се използваха за инвестиции, които повишават производителността, това би било положително. Вместо това средствата отиват основно за увеличение на възнагражденията в бюджета "без реформи и без търсене на повишаване на качеството на услугите“.
Велев посочи, че разходите за заплати в бюджетната сфера са нараснали с 25% само за първите седем месеца на годината, като в публичния сектор разходът за труд достига 7000 лв., докато в частния сектор е около 2400 лв. "Тежестта остава на рамената на истински работещите хора“, каза той. Според него минималната работна заплата трябва да бъде замразена, тъй като за последните три години тя е нараснала с 55%, докато производителността – едва с 5%.
От своя страна Кремена Атанасова защити служителите в бюджетния сектор, като отбеляза, че той обхваща редица структури, не само държавната администрация. Синдикатите настояват за справедливо разпределение на средствата, като по-високият ръст на заплатите трябва да отива при хората с по-ниски доходи. "Предлагали сме редица варианти на Министерския съвет и Народното събрание за по-голямо увеличение на изоставащите възнаграждения“, каза тя.
Относно минималната работна заплата Атанасова напомни, че работодателските организации традиционно възразяват срещу всяко увеличение, като прогнозират фалити и безработица, но тези прогнози не се сбъдват.
