Синдикатите излязоха на протест пред НС, направиха коледен кът с искания
Протестната акцията е под наслов "НЕ на разединението на работещите! ДА на по-високите доходи!"
"Искаме нормални доходи, без обиди и неприлични изказвания, които се отправят от студиата към всички държавни служители", заяви Любослав Костов, главен икономист на КНСБ.
Организаторите на протеста изложиха пример за счетоводител в НОИ получава - 1,595 лв, което по думите им е 25% по-малко от същия в частния сектор.
"Искаме да получат структурите в бюджета, които не получиха увеличение на работните си заплати, КНСБ настоява за 10% увеличение. Хората са тук, за да покажат, че не са втора ръка", коментира Тодор Капитанов, зам.-председател на КНСБ.
Всички искания са онагледени в синдикален коледен кът.
