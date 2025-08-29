Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
Синоптици: На 30-ти август ще е горещо, но... идва промяна!
Автор: Вилислава Ветренска 20:05Коментари (0)67
©
През нощта срещу събота източният вятър ще се усили, но ще е предимно слаб. Времето ще е предимно ясно. 

Минималните температури ще са между 10°C и 19°C, малко по-високи ще са отново по морето до 20-22°C, съобщават синоптиците на Meteo Balkans.

През деня в събота ще е тихо със слаб източен вятър, но около обяд от изток ще се усили в Дунавската равнина, отново до умерен. Температурите ще се повишат. Късно след обяд и през нощта срещу неделя от запад облачността бързо ще се увеличи и на места, предимно над крайните западни райони са възможни слаби валежи от дъжд.

Дневните температури ще се повишат и ще са между 33-35°C. По-високи в Сандански, Пловдив и Централна Северна България - до 36-37°C.

Времето в София

През нощта срещу събота  времето ще е предимно ясно. Ще духа слаб източен вятър.

Минималните температури ще бъдат между 10°С до 12°C. През деня ще е слънчево. След обяд облачността от запад ще се увеличи, а през нощта срещу неделя са възможни валежи от дъжд, придружени и от гръмотевична дейност. Дневните температури ще се повишат, като максималните ще достигнат 33°-34°C. 

Времето в планините

През нощта срещу събота ще е предимно ясно. 

През деня ще е слънчево, а по върховете и ветровито! След обяд облачността от запад ще се увеличи, а през нощта срещу неделя са възможни валежи от дъжд, придружени и от гръмотевична дейност, като по-значителни ще са явленията над Западна Стара планина. Максималната температура на височина на 1200 метра ще бъде около 24°C, а на 2000 метра – около 18°C. Ще духа слаб до умерен изток-североизток вятър.

Времето по Черноморието

През нощта срещу събота времето ще е предимно ясно. През деня ще е слънчево. Валежи не се очакват.

Вятърът ще духа от североизток. Максималните температури ще бъдат между 27° и 30°C. Вълнението на морето ще бъде 1-3 бала. Температурата на морската вода е 24°-26°С.

Времето на Балканите

Приближаващ студен атмосферен фронт ще определя дъждовното време над Западните Балкани, а през деня и явленията ще приближават и България. Очакваме валежи от дъжд, а много места и съпроводени от гръмотевични бури.

Още по темата: общо новини по темата: 651
29.08.2025 »
29.08.2025 »
29.08.2025 »
28.08.2025 »
28.08.2025 »
27.08.2025 »
предишна страница [ 1/109 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Електрическите коли сами са си виновни, че няма интерес към тях
Електрическите коли сами са си виновни, че няма интерес към тях
09:52 / 27.08.2025
Заради водния режим: Администрацията в Русе дари близо 25 тона минерална вода на Плевен
Заради водния режим: Администрацията в Русе дари близо 25 тона минерална вода на Плевен
16:28 / 29.08.2025
DIA: Стара народна песен е в основата на песента "От целувка белег не остава"
DIA: Стара народна песен е в основата на песента "От целувка белег не остава"
12:06 / 27.08.2025
Обявиха тридневен траур, една от жертвите е 17-годишната Габриела
Обявиха тридневен траур, една от жертвите е 17-годишната Габриела
16:19 / 27.08.2025
Адвокатът на Бургазлиев: Погледна ме с едни неразбиращи очи. Попита ме как е възможно
Адвокатът на Бургазлиев: Погледна ме с едни неразбиращи очи. Попита ме как е възможно
09:03 / 27.08.2025
Финансовият министър: С 4 млрд. лв. ще бъде увеличен капиталът на Българската банка за развитие
Финансовият министър: С 4 млрд. лв. ще бъде увеличен капиталът на Българската банка за развитие
12:22 / 27.08.2025
Мъж, отвлечен и бит от прокурорския син: Каза, че ще ми покаже какво прави с хора, които му казват "не"
Мъж, отвлечен и бит от прокурорския син: Каза, че ще ми покаже какво прави с хора, които му казват "не"
09:13 / 27.08.2025
Актуални теми
Конфискуват коли на пияни и дрогирани
Протести в Сърбия
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Формула 3 сезон 2025
Природни стихии
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: