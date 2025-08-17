ЗАРЕЖДАНЕ...
|Синоптиците вещаят люта зима с две лица в България
Началото на зимата (декември): се очаква да бъде мека и влажна, особено в Западна и Южна Европа, включително Балканите, заради предимно положителни NAO и AO и затоплени води в Северния Атлантик.
Късният зимен период (януари-февруари): е възможна смяна на модела — със спад в наляганията, разводняване на полярния вир, и връщане на студен въздух в Централна и Източна Европа, което създава по-голям риск от студ и сняг.
През декември е вероятно да усещаме по-топло и влажно време, типично за Южна Европа, с по-малко студ и сняг — макар да се очакват валежи в планините.
През януари и февруари — влиянието на слаб полярен вир (polar vortex) и възможно потресване от внезапно стратосферно затопляне (SSW) може да доведе до мразовити проблясъци и снежни събития, особено във високите части и Североизточна България, пише Meteo Balkans.
Изследвания в рамките на RCP4.5 прогнозира увеличаване на зимните валежи с около 20 % през периода 2071–2099 спрямо 1975–2004, особено в северната част на страната.
За периода 2021–2050 се очаква средносезонно повишаване на зимните температури и намаляване на валежите с 10–25 %, което може да създаде по-малко идеални условия за сняг.
В началото на зимата в България очакваме сравнително меки и влажни условия, но към края на сезона — в зависимост от глобалната атмосфера — е възможен силен студ и сняг, особено във високите райони. Обаче продължаващите климатични тенденции намаляват шанса за стабилни снежни покривки на ниско и средно ниво.
