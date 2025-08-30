ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
|Синоптик: Лято и плаж до началото на ноември
Последния августовски ден ще изпратим с понижени температури и валежи в цялата страна - по-интензивни в Дунавска равнина с възможност за градушки и около Северното Черноморие.
"Септември ще започне с рязко затопляне и повече слънчеви часове с температури от 29 до 34 градуса. От 3-4 септември се очакват пак валежи и леко захлаждане. Между 7 и 10 септември ще има повече слънце и температури между 24-29 градуса. Във второто десетдневие ни очакват повече валежи и динамично време. Между 11 и 16 септември се очакват дъждове около 30-40 л на кв. м на определени места", посочи Янков и допълни, че това трябва да облекчи безводието в страната.
Традиционно през септември ще започнат намалените видимости и мъглите, а на 22-ри настъпва астрономическата есен. До 24-ти ще е слънчево с нормални за месеца стойности.
"После следва затопляне от 24 до 30 септември, което не трябва да се бърка със сиромашкото лято - то идва в началото към средата на октомври", добави синоптикът. Дългосрочните прогнози показват, че ноември ще донесе повече валежи и по-хладна есен.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Синоптик: Времето се разваля на тази дата!
10:47 / 28.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: