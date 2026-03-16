Синоптик: Предстои понижаване на температурите и значителни валежи
© БНТ
"До средата на март всъщност, имахме една нетипична за Март циркулация с много спокойно време от нас и в по-голямата част на Балканския полуостров."
Според него, температурите са над нормата, а валежите – значително по-малко.
Що се отнася до краткосрочната прогноза за следващите дни, стана ясно, че се очакват валежи:
"Ще има доста облаци и по-често ще вали. Ще стане по-студено. Ще стане нормално за март. Няма да е по-студено от обичайното. Най-накрая имаме нормален март. Ще проблясва слънчево време преди обят на места в Дунавската равнина и по Черноморието. Проблясващите максимални температури днес между 12 и 17 градуса. В София около 15.“
Прогнозата за планините е също оптимистична за любителите на зимните спортове.
"Има достатъчно сняг във високата част на планината. Слоя над 2000 метра. При очаквания тип циркулация до края на месеца, ще има валежи над 1500 метра тежък слой от сняг. Така че скиорите да не бързат да прибират ски. До към Великден най-вероятно.“
За средносрочната прогноза Стоев обясни пред БНТ, че предстои застудяване.
"През следващите дни с усилване на вятъра от северо-изток към страната ще се пренасят по-студени въздушни маси. Температурите ще се понижават. До края на седмицата превладаващите максимални температури ще бъдат между 5 и 10 градуса. Средно около 8. Минималните най-често между 0 и 5 градуса. По-често време със значителна облачност и валежи. Над 1300 метра валежите ще са от сняг.“
Красимир Стоев отбеляза и настъпването на астрономическата пролет:
На 23 март е световният ден на метеорологията. По този повод в Националния институт по метеорология и хидрология ще има "ден на отворените врати“ и образователни инициативи:
"С децата ще имаме такава задача. Те, аз лично и други мои колеги ще участваме в фабрика за времето. Там ще ги учим как се чертат синоптични карти.“
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.