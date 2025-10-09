ЗАРЕЖДАНЕ...
|Синоптик: През нощта на 14 срещу 15 октомври очакваме нов студен атмосферен фронт
В четвъртък кратки дъждове ще има в хода на деня в Североизточна България и край морето. В петък и събота по-значителни увеличения на облаците със слаби превалявания се очертават в Северна и Западна България.
Температурите осезаемо ще се повишат. До края на текущата седмица призори термометрите в котловините на Западна България ще падат под 10 градуса, а в часовете следобед ще се движат между 15 и 20 градуса.
В по-далечна перспектива, според Анастасия Стойчева, синоптик от НИМХ, по-съществена промяна на времето се очаква в средата на следващата седмица. Ранните прогнози чертаят студен атмосферен фронт следобед, вечерта и през нощта на 14 срещу 15 октомври. Валежите ще са сравнително кратки и локални по характер. На 16-17 октомври ще има подобна обстановка с развитието на средиземноморски циклон, с по-напоителни есенни дъждове в южната половина на страната и сняг във високия планински пояс.Тогава се очакват нови, по-масови валежи, започващи от югозапад. Все още не е сигурно дали ще се формира нов средиземноморски циклон, предаде NOVA.
