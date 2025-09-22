Новини
Синоптик: Промяната във времето е близо! Температурите могат да паднат до 0 градуса
Автор: Екип Ruse24.bg 12:22
©
Месец септември се очертава като необичайно топъл - с високи температури и почти без валежи. Тази вечер пък настъпва есенното равноденствие и днес е последният ден на лятото.

"Днес в 21:19 часа приключва астрономическото лято. Започва есента в Северното полукълбо, а в Южното – пролетта, каза в студиото на "Денят започва" синоптикът Красимир Стоев от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

По думите му, месецът е бил необичайно топъл:

"Температурите за септември са между 1 и 4,5 градуса над климатичните норми. В по-голямата част от страната месецът беше изключително сух, като на места почти не паднаха валежи."

Стоев подчерта, че високите температури ще се запазят още няколко дни:

"И днес, и утре, въпреки че вече е есен, ще имаме летни стойности – между 29 и 34 градуса."

Промяната във времето обаче е близо.

"От четвъртък започва захлаждане – температурите ще се понижат с 5–7 градуса. В края на седмицата максималните стойности ще са между 18 и 23 градуса", поясни синоптикът.

Очакват се и валежи.

"В четвъртък дъжд ще има предимно в източните и планинските райони, а в петък и събота – в повече части на страната. Възможно е плитък циклон южно от България да донесе допълнителни количества валежи", добави той.

Според сезонната прогноза, есента ще остане сравнително топла и суха.

"Сериозно компенсиране на сушата може да очакваме едва в края на есента и началото на зимата, когато прогнозите сочат повече валежи", обясни Стоев.

Синоптикът предупреди, че минималните температури в края на септември може да паднат до около 0 градуса в котловините:

"Всички земеделски производители трябва да са внимателни и да следят краткосрочните прогнози. Съществува вероятност за слани."

Днес и утре са последните наистина летни дни за тази година. От четвъртък започва постепенно понижение на температурите и увеличаване на валежите, добави Красимир Стоев.

