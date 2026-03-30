Пролетта тази година започна по-скоро с дъжд, отколкото със слънце. Времето през последните седмици се характеризира с резки промени от топли дни до застудявания, придружени дори от снеговалежи. Какво време ни очаква през месец април коментира синоптикът Анастасия Стойчева пред NOVA.Според Стойчева ситуацията ще се промени още в началото на април, когато нов средиземноморски циклон ще насочи валежите към Южна България. "Центърът на циклона се заражда в района на Генуезкия залив и обогатената на влага въздушна маса ще подходи към Балканите", уточни тя.Очакват се значителни валежи в Рило-Родопската област, като в по-високите части ще има и сняг. Тя предупреди и за риск от наводнения "Ще си натрупа доста сняг в Родопите, особено в западната и южната част. Колегите хидролози още отсега споменават, че в Южна България има опасност", каза Стойчева.Въпреки дъждовното начало на април, постепенно ще има повече слънчеви часове. Това обаче няма да донесе напълно стабилно време. "Когато сме в циклонална обстановка, дори да изгрее слънце, остават условията за развитие на конвективна облачност – следобедни валежи, гръмотевици и краткотрайни интензивни превалявания", поясни синоптикът.По нейни думи именно такъв тип време се очаква около Великден. "Изглежда, че за Великден ще имаме точно такъв тип време – слънце преди обяд и развитие на облачност следобед", допълни Стойчева.По отношение на температурите прогнозите са за постепенно затопляне през месеца. "Този април ще имаме и най-високите температури – между 24 и 29 градуса", каза още тя.