Синоптик: Сняг до края на седмицата
Автор: ИА Фокус 10:40Коментари (0)76
В края на седмицата ни очакват есенни студове и сняг под 1200 метра, това обясни синоптикът Красимир Стоев от Националния институт по метеорология и хидрология.

"Предстои доста динамично време и през тази седмица и в края на седмицата ще има доста сериозни есенни студове. И снежната граница от сега, ако е над 2700 метра, то в края на седмицата вече сняг ще вали под 1200 метра. Така че трябва да сме подготвени да следиме краткосрочните прогнози. В тях ние ще дадеме всички детайли,“ заяви пред БНТ Стоев.

Синоптикът уточни, че септември е бил значително по-топъл и сух от обичайното. "Доста сух септември изпращаме и доста топъл. В голяма част от страната валежите са под климатичните норми, а на места в Югоизточна България има и райони, където изобщо не е валяло.“

По думите му, през настоящата седмица времето ще остане динамично, с валежи и рязко понижение на температурите.

"В четвъртък много бързо облачността от югозапад ще се вплътни и ще започнат валежи, които до вечерта ще обхванат цялата страна. В Западна България те ще бъдат и значителни по количество. Температурите започват да се понижават, вятърът ще се ориентира от североизток, отново ще се усили и започва студено нахлуване.“

Най-усложнена се очаква обстановката в края на седмицата.

"Обстановката доста ще се усложни в петък и събота, когато през южните райони на Балканския полуостров ще премине средиземноморски циклон. Средиземноморските циклони са основният доставчик на валежи в България, така че от тази гледна точка би трябвало дори да се радваме, че ще се създава такава обстановка, която до някаква степен ще компенсира сушата през летните месеци.“

През втората половина на октомври ще има няколко по-топли есенни дни.

"Средномесечните температури през октомври ще бъдат около климатичните норми, а месечната сума на валежите – около и над нормата. Най-високите температури през месеца от 25 до 30 градуса, а най-низките сутрешни между минус 3 и плюс 2 градуса. През втората половина на октомври предстоят доста спокойни, есенни, топли дни.“

