Синоптик: Затопляне след 25 януари, но студът няма да изчезне напълно
Според обясненията на Красимир Стоев от НИМХ, затоплянето се очаква след 25 януари, като тогава температурите ще се повишат до около 5–6 градуса средно за страната. Въпреки това, в Северна България особено по поречието на Дунав ще има ниска облачност и мъгли, така че там ефектът от затоплянето ще бъде по-слаб.
Иначе, след 26 януари до началото на февруари отново се очакват валежи и по-ниски температури, т.е. студената аномалия временно ще се прекъсне, но няма да изчезне напълно.
"Аз не бих казал, че е много студено. Да, студено е, но не е необичайно студено. Имало е години, когато температурите са били доста по-ниски по това време на годината“, каза Красимир Стоев.
Той уточни, че вчера минималните температури в страната достигнаха до минус 14 градуса, като най-ниска е била в Разград – минус 13 градуса.
"Положителни температури имаше само в западната част на Горнотракийската низина и по долината на река Струма, където достигнаха от 1 до 5 градуса“, обясни синоптикът.
Стоев уточни, че средната температура за януари все още е сравнително висока за по-голямата част от страната. Обяснението за сегашния студ е свързано с арктичната въздушна маса над Балканите и антициклон над Северна Европа.
"В неговата източна част към Балканския полуостров от североизток има непрекъснат пренос на студени въздушни си“, обясни пред БНТ Стоев.
Прогнозата за следващата седмица сочи, че в почти цялата страна днес и утре дневните температури ще останат отрицателни.
След 25 януари към България ще започне пренос на сравнително топъл въздух с ориентиран вятър от югоизток, така че през втората половина на седмицата времето ще се затопли до около 5–6 градуса средно за страната.
От 26 януари до началото на февруари отново се очакват валежи и временни студени периоди.
