Bulgaria ON AIR.
Времето до края на седмицата
Утре температурите слабо ще се понижат и ни очакват валежи и пролетни гръмотевици, съобщи той.
В планините ще вали мокър и тежък сняг. В събота сутринта в Рила и Пирин ще има нова снежна покривка, посочи синоптикът в "България сутрин".
Събота и неделя ще има чести валежи. Вятърът по планините ще бъде силен в събота, а в неделя валежите ще се усилват.
Янков препоръчва съботния ден за излети в ниските места по планината.
Времето през следващата седмица
"От понеделник започва процес с по-продължителни валежи и понижение на температурите. В сряда в ниските места температурите ще бъдат между 6 и 11 градуса. Тези температури ще създават проблеми с изваляванията", каза още синоптикът.
В сряда в Западна България ще превали дъжд и сняг в населените места. През цялата седмица валежите ще бъдат често явление.
Трайно увеличение на температурите се очаква след Цветница, която е на 5 април, подчерта Янков.
Земеделците да защитят продукцията си
Синоптикът съветва земеделските производители да вземат мерки, за да запазят продукцията си от студа и валежите в следващите дни.
"Служебният министър на околната среда и водите твърдо обяви, че няма пари за наука. Храната прави борбата. Науката в момента се развива с голяма финансова подкрепа, особено при решаване на проблеми с промяната на климата и влиянието върху стопанската продукция", обясни Янков.
Синоптик прогнозира рязка промяна на времето
© Bulgaria ON AIR
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.