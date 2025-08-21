ЗАРЕЖДАНЕ...
|Синът на починалия фотограф Динко Георгиев: Майка ми се беше барикадирала вкъщи, с баща ми се прибрахме по най-бързия начин!
"Всичко започва със забележка от страна на майка ми към събрала се компания, която вдигала шум. По интелигентен начин е подходено с молба към тези хора. Голямата компания от 7-10 души се нахвърлила на майка ми с обидни думи и квалификации. Майка ми се барикадирала вкъщи. Ние с баща ми по това време бяхме във Варна и се прибрахме бързо", разказва синът на жертвата Ивайло Георгиев пред NOVA.
Той предвидил, че шумната компания ще извика още хора, заради което се обадил на спешния телефон 112. Вече виждали светлините на полицейската кола, когато били нападнати от повиканите от съседите им хора.
"Изключително притеснен съм за изхода от тази ситуация предвид дързостта на тези хора", добави Георгиев и апелира институциите да започнат да работят в посока превенция. Разследването по случая продължава.
