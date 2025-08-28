Новини
Синьото гориво поевтинява през септември
Автор: Десислава Томева 12:56Коментари (0)68
©
Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена на природния газ за м. септември в размер на 60,52 лв./MWh или 30,94 евро/MWh, без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. На тази цена "Булгаргаз“ ЕАД ще продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия, съообщиха от регулатора.

Утвърдената цена е с около 2,5% по-ниска в сравнение с месец август, която беше в размер на 62,09 лв./MWh.

Регулаторът утвърди цената след извършен анализ на внесените от "Булгаргаз“ ЕАД актуални данни. В ценовия микс е включено цялото договорено количество азерски природен газ, доставян по интерконектора "България – Гърция“(IGB), съгласно дългосрочния договор с Азербайджан. Тези количества покриват значителна част от потреблението и имат важна роля за постигане на благоприятна цена на синьото гориво. "Булгаргаз“ е осигурил за м. септември и количества втечнен природен газ по сключени договори с търговци, след организиран търг при изисквания за минимална доставна цена и предложен начин на плащане.

В утвърдената цена на природния газ са включени : компонента цена на природния газ на вход на газопреносните мрежи, компонента за дейността "обществена доставка“ по чл. 17, ал. 7 от НРЦПГ и компонента за компенсиране на разходи по чл. 11а, ал. 2 от НРЦПГ, покриваща разходите на "Булгаргаз" ЕАД за съхранение на количества в газохранилището в "Чирен“, в изпълнение на задължения по Плана за действие при извънредни ситуации.

С осигурените количества се покриват ангажиментите на обществения доставчик за м. септември - към крайните снабдители и топлофикационните дружества, както и количествата по двустранните договори с индустриални клиенти.

Решението на КЕВР за утвърждаване на цена на природния газ за м. септември 2025 г. ще бъде публикувано на интернет страницата на регулатора.






