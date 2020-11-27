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|Ñèðèåö æåñòîêî ïðåáè è èçíàñèëè æåíà â Ñîôèÿ
Îáâèíÿåìèÿò Í. Ì. íàíåñúë óäàðè ñ ðúöå ïî òÿëîòî è ãëàâàòà íà ïîñòðàäàëàòà, êàòî ѝ ïðè÷èíèë ÷àñòè÷íè îò÷óïâàíèÿ íà äâà çúáà, êðúâîíàñÿäàíèÿ è äð. Äåÿíèåòî å èçâúðøåíî â óñëîâèÿòà íà îïàñåí ðåöèäèâ, ñëåä êàòî Í. Ì. å áèë îñúæäàí çà òåæêî óìèøëåíî ïðåñòúïëåíèå íà ëèøàâàíå îò ñâîáîäà íå ïî-ìàëêî îò åäíà ãîäèíà, èçïúëíåíèåòî íà êîåòî íå å îòëîæåíî ïî ÷ë.66 îò ÍÊ è ñëåä êàòî å áèë îñúæäàí äâà èëè ïîâå÷å ïúòè íà ëèøàâàíå îò ñâîáîäà çà óìèøëåíè ïðåñòúïëåíèÿ îò îáù õàðàêòåð.
Ïðåñòúïëåíèåòî, çà êîåòî Í. Ì. å ïðèâëå÷åí êàòî îáâèíÿåì, å íàêàçóåìî ñ ëèøàâàíå îò ñâîáîäà îò òðè äî ïåòíàäåñåò ãîäèíè. Ïðåäâèä âèñîêàòà îáùåñòâåíà îïàñíîñò íà äåÿíèåòî è èçâúðøèòåëÿ, íà 26.11.2020 ã. ïðîêóðîð ïðè Ñîôèéñêà ðàéîííà ïðîêóðàòóðà å ïîñòàíîâèë çàäúðæàíå íà Í. Ì. çà ñðîê äî 72 ÷àñà. Ïðåäñòîè óòðå, 28.11.2020 ã., äà áúäå èçãîòâåíî è âíåñåíî èñêàíå äî Ñîôèéñêè ðàéîíåí ñúä çà âçåìàíå íà ìÿðêà çà íåîòêëîíåíèå "çàäúðæàíå ïîä ñòðàæà“ ñïðÿìî îáâèíÿåìèÿ.
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