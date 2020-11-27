Ñèðèåö æåñòîêî ïðåáè è èçíàñèëè æåíà â Ñîôèÿ

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Àâòîð: Åêèï Ruse24.bg 12:55 / 27.11.2020Êîìåíòàðè (12)93
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Ñ ïîñòàíîâëåíèå íà íàáëþäàâàù ïðîêóðîð ïðè Ñîôèéñêà ðàéîííà ïðîêóðàòóðà çà ñðîê äî 72 ÷àñà å çàäúðæàí îáâèíÿåìèÿò Í. Ì., íà 44 ã., ñèðèéñêè ãðàæäàíèí. Òîé å ïðèâëå÷åí â êà÷åñòâîòî íà îáâèíÿåì çà ïðåñòúïëåíèå ïî ÷ë.152, àë.1, ò. 2, âð. ÷ë. 152, àë. 3, ò.5, âð. ÷ë. 29, àë. 1, á. "À" è á. "Á" îò ÍÊ. Òîâà ñúîáùèõà îò ïðåññëóæáàòà íà äúðæàâíîòî îáâèíåíèå. Í. Ì. å îáâèíåí â òîâà, ÷å íà 23.11.2020 ã. îêîëî 20,00 ÷. â æê. "Ñâîáîäà“, Ñîôèÿ, ñå å ñúâêóïèë ñ ëèöå îò æåíñêè ïîë, íàâúðøèëî 18 ãîäèíè - Ñ. Â., êàòî ÿ ïðèíóäèë êúì òîâà ñúñ ñèëà.

Îáâèíÿåìèÿò Í. Ì. íàíåñúë óäàðè ñ ðúöå ïî òÿëîòî è ãëàâàòà íà ïîñòðàäàëàòà, êàòî ѝ ïðè÷èíèë ÷àñòè÷íè îò÷óïâàíèÿ íà äâà çúáà, êðúâîíàñÿäàíèÿ è äð. Äåÿíèåòî å èçâúðøåíî â óñëîâèÿòà íà îïàñåí ðåöèäèâ, ñëåä êàòî Í. Ì. å áèë îñúæäàí çà òåæêî óìèøëåíî ïðåñòúïëåíèå íà ëèøàâàíå îò ñâîáîäà íå ïî-ìàëêî îò åäíà ãîäèíà, èçïúëíåíèåòî íà êîåòî íå å îòëîæåíî ïî ÷ë.66 îò ÍÊ è ñëåä êàòî å áèë îñúæäàí äâà èëè ïîâå÷å ïúòè íà ëèøàâàíå îò ñâîáîäà çà óìèøëåíè ïðåñòúïëåíèÿ îò îáù õàðàêòåð.

Ïðåñòúïëåíèåòî, çà êîåòî Í. Ì. å ïðèâëå÷åí êàòî îáâèíÿåì, å íàêàçóåìî ñ ëèøàâàíå îò ñâîáîäà îò òðè äî ïåòíàäåñåò ãîäèíè. Ïðåäâèä âèñîêàòà îáùåñòâåíà îïàñíîñò íà äåÿíèåòî è èçâúðøèòåëÿ, íà 26.11.2020 ã. ïðîêóðîð ïðè Ñîôèéñêà ðàéîííà ïðîêóðàòóðà å ïîñòàíîâèë çàäúðæàíå íà Í. Ì. çà ñðîê äî 72 ÷àñà. Ïðåäñòîè óòðå, 28.11.2020 ã., äà áúäå èçãîòâåíî è âíåñåíî èñêàíå äî Ñîôèéñêè ðàéîíåí ñúä çà âçåìàíå íà ìÿðêà çà íåîòêëîíåíèå "çàäúðæàíå ïîä ñòðàæà“ ñïðÿìî îáâèíÿåìèÿ.









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