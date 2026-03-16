Международният ден на рециклирането се отбелязва с идеята да се замислим колко е важна повторната употреба на ресурсите и съответно правилното управление на отпадъците. Това каза Сирма Желева, мениджър устойчиво развитие в TexCycle и изпълнителен директор на Българска асоциация "Кръгов текстил“ в предаванетопо Радио"Ние сме избрали да го отбележим по няколко различни начина. От една страна разбира се, ще работим с младото поколение или това са учениците от няколко гимназии в Благоевград. Ще проведем няколко лекции на ученици от тези гимназии, за да им разкажем какви са проблемите със замърсяването от текстилната индустрия и какви са решенията и положителните примери в това отношение. А от друга страна, ще посетим едно от най-големите изложения за иновативни текстилни материи в Мюнхен, където не случайно тази година една от основните теми е именно рециклирането, събирането и сортирането на текстилните отпадъци и съответно, влагането отново в тяхното производство", каза Желева.И допълни: "Доколко ще можем да разширим системата в България с контейнерите, за съжаление, зависи до голяма степен от определени регулации, които трябваше да бъдат въведени, но все още не са. Ние сме в постоянна дискусия с Министерството на околна среда и водите, с общините, за да търсим решение на този проблем, но докато не се разреши законодателно, за съжаление, ние няма да можем да разширим системите за разделно събиране на текстил. Но пък за сметка на това, продължаваме да трупваме експерти за опит, както казах, една от основните цели и дейности е именно влагането на рециклираните влакна след това в нови продукти. И по тази тема сме в контакт с множество производители и различни институции, за да намерим най-оптималният вариант за рециклирането и влагането след това в производството".Според нея основният проблем всъщност е, че консумираме твърде много. През последните години тенденцията не е за намаляване, а за увеличаване на количествата текстил, които купуваме."При производството на текстил се влагат множество енергия, вода, ресурси и всъщност това го прави един от основните замърсители на околната среда. В края на жизнения цикъл, както казахме, има системи за разделно събиране, но те не са повсеместни, рециклирането също тепърва се развива активно, така че е много важно ние като потребители да се замисляме колко си купуваме, нужно ли ни е това, какъв текстил се купуваме, защо да не си купим втора употреба или пък някои с рециклирано съдържание, за да подкрепим по този начин околната среда и да мислим по един устойчив начин".Тя казва, че средноевропейският гражданин генерира около 15 килограма текстил годишно."За съжаление не голяма част от тях се събира разделно в различните държави е различен процента на някои от западноевропейските държави и достига 30-40% разделно събиране, за България бих казала, че определено разделно събраният текстил е под 10%. Но също така, по данни на доклада на българска асоциация кръгов текстил, пък смятаме, че в България се генерира 100 хиляди тона текстилен отпадък годишно или това е 5 пъти текло на НДК".