Системата за проверка на глоби в КАТ се срина

Временно Автоматизираната информационна система "Административно-наказателна дейност" не работи. Причината е технически проблем. Това съобщиха от МВР.



"Поради възникнал технически проблем Автоматизираната информационна система "Административно-наказателна дейност" (АИС-АНД) в момента не работи. Предоставяните на граждани услуги, за които се изисква достъп до АИС-АНД, в т.ч. и чрез Портала за електронни административни услуги на МВР, са недостъпни", допълниха от ведомството.



От министерството се извиняват за причиненото неудобство.