Агро
Ситуацията на пазара на яйца у нас – какво да очакваме с цените
Автор: Екип Ruse24.bg 09:35Коментари (1)76
© Фокус
През следващите месеци се очаква цените на яйцата за консумация в България да останат сравнително високи, отразявайки тенденцията на европейския пазар. Основна причина за това  през последните години – не само в ЕС, но и в световен мащаб, са проблемите с възникващите огнища от птичи грип в различни страни, повишените разходи за производство и силното търсене на продукта като източник на протеини. Това посочва секторен анализ на Министерството на земеделието и храните.

Според него годишното увеличение на цената на яйцата у нас към юли 2025 г. е с 23,2%, до 210,73 евро/100 кг или около 0,25 лв./бр., което е с 3,8% повече на месечна база. При цената на дребно годишното увеличение е много по-слабо – с 2%, до 0,50 лв./бр. Така, в началото на юли 2025 г. цената в България е с 15,9% под средната за ЕС.

По държави членки цените на яйцата от клетъчно отглеждани кокошки са в широките граници от 178,10 евро/100 кг (около 0,21 лв./бр.) в Кипър до 308,48 евро/100 кг (около 0,37 лв./бр.) в Гърция. В повечето страни от Съюза се наблюдава поскъпване спрямо същия период на 2024 г., най-слабо изразено в Румъния - с 0,5% и най-чувствително в Полша – с 51,4%. Под миналогодишните нива са цените във Финландия (-2,4%) и Словения (-11,3%). По данни на Системата за агропазарна информация, през 2024 г. средната цена на едро на яйца за страната спада с 9% спрямо предходната година, до 0,33 лв./бр., а тази на дребно - с 2,6%, до 0,52 лв./бр.

Общият внос на пресни кокоши яйца за консумация през 2024 г. е близо два пъти повече в сравнение с предходната година (ръст от 91,1%). Увеличението е свързано с по-ниското предлагане от местно производство, вследствие на щетите от птичи грип и възможностите за доставки от други страни на атрактивни цени.

За втора поредна година най-значителен импорт на пресни яйца за консумация е осъществен от Украйна.

Пратките от там нарастват над два пъти на годишна база, благоприятствани от действалата временна либерализация на търговията на ЕС с Украйна. През първите четири месеца на 2025 г. тенденцията се обръща и количеството от Украйна спада с 67,6% спрямо година по-рано, за което допринася въведената в началото на м. юли 2024 г. автоматична защитна мярка срещу вноса на украински яйца на ниво ЕС.

При общия внос на пресни яйца за консумация от ЕС през 2024 г. се отчита увеличение с 68,5% спрямо предходната година. Обемите, влезли от традиционните ни основни партньори – Румъния и Полша, са съответно с 92,2% и 6,4% повече. Прави впечатление многократният ръст на количеството от Латвия.

През 2024 г. са внесени 431,9 тона (около 6 926 хил. броя) кокоши яйца за люпене. Количеството е с 68,4% под отчетеното за 2023 г., когато бе реализиран сравнително голям внос във връзка с необходимостта от попълване на стадата от яйценосно направление в страната. Доставките са осъществени изцяло от държави членки на ЕС, в т. ч. основно от Полша и Чехия. Макар да бележи близо четирикратен ръст на годишна база, внесеното количество консервирани или варени яйца с черупки остава ограничено - 12,9 тона, доставени от Унгария и Германия.

Предварителните данни за периода януари – април 2025 г. сочат спад от 65,7% на вноса на пресни яйца от кокошки с черупки в сравнение със същия период на 2024 г., основна причина за който е възстановяването на местното производство. Общият внос от държави членки на ЕС спада с 64,3%, реализиран предимно от Румъния (-71,1%), Полша (-70,5%) и Латвия (-10%). Както е отбелязано по-горе, доставките от Украйна през периода намаляват с 67,6% на годишна база.

Общо изнесеното количество пресни яйца за консумация с черупки през 2024 г. е с 13,4% под нивото от предходната година. Основни фактори за това са по-ниското производство в страната през годината и засиленият внос на яйца от Украйна в ЕС, затрудняващ реализацията на българските яйца на традиционни европейски пазари.

Изпращанията за страните от ЕС (формиращи обикновено над 90% от целия износ) се свиват с 14,1% спрямо 2023 г., пише pariteni.bg. Гърция остава водеща дестинация за българските яйца за консумация, макар насочените за там количества да са с 12,5% по-малко на годишна база. Сред по-значимите за страната партньори от ЕС през 2024 г. се отчита чувствително намаление на пратките за Нидерландия -79,1%), Хърватия (-74,9%), Полша (-68,6%), Германия (-31,8%) и Румъния (-22,3%), което частично се компенсира от значителното нарастване на изпращанията за Словакия (около седем пъти), Италия (+136%), Унгария (+129,7%), Белгия (+124%) и Кипър (+62,1%).

Aнонимен
преди 1 ч. и 51 мин.
0
 
 
Да си ги държат по рафтовете и да си люпят пиленца. "Лаком г#з, кръв сере".
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
