Скалите на пристанището в Приморско разказват история: Художник увековечи усмивката на 12-годишната Сияна
Автор: Екип Ruse24.bg 09:04Коментари (0)98
© NOVA
Скалите на пристанището в Приморско вече също разказват история. Портретът на 12-годишната Сияна, както и този на Кирил Маричков са последните увековечени изображения на художника Стойко Гагъмов, които от скоро красят скалите на пристанището в морския град.

Авторът е известен с уникалните си рисунки върху гранит не само у нас, но и в чужбина, разказва NOVA. А у нас, картините му на открито са над 350. За него скалите на плажа в Приморско са живо платно за рисуване от вече 13 години. В галерията на открито има генерали, певци, светци, композитори, личности, които вече не са сред нас, но са оставили значима диря в нашата история.

Сред многобройните лица от скалите са тези на Вазов, Ботев, Левски, Преподобна Стойна, Вълчан Войвода, Моцарт, Чайковски, дори последната нестинарка от село Българи баба Злата.

"Някои го правя за 4 часа, друг го правя за 5 часа. Има някои които имат по-малко анатомия и мога да го направя за 3 часа. Ама не е хубаво да се бърза. На един портрет не му ли направиш очите той вече не е той", каза Гагъмов.

