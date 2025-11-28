Сподели close
Скандал между Бойко Борисов, Асен Василев и Ивайло Мирчев в парламента заради Бюджет 2026.

"Да дойдат да ме пипат по ушичките, единия по едното и другият другото. Да ме хванат и да видят резултата. Щото съм  страхлив, да ме уплашат като ме пипат по ушичките", каза Борисов и се обърна към Асен Василев:

"Какъв е проблемът?", попита лидерът на ГЕРБ.

"Че не сте изтеглили бюджета. Това е проблем", каза Асен Василев.

"Няма да го изтеглим", категоричен бе Борисов.

"Изкара ви Зафиров, надърпа ви ушите", каза Мирчев на Борисов, а той отвърна: "Това е лъжа, ти си един лъжец".

От ПП-ДБ предупредиха Борисов, че в понеделник ще организират нов простест.

"Айде в понеделник да направим един протест, за да покажем на г-н Борисов дали е наш или на АИКБ", закани се Асен Василев

"Нека да се събират колкото си искат. Аз си имам партия и събота и неделя ще съм там, за ПП-ДБ какво ще правят - е тяхна работа", коментира лаконично Бойко Борисов.