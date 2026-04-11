Около 800 агнета, предназначени за унищожаване заради липса на здравна идентификация и необходимите документи, са изчезнали от месокомбинат в Свищов, съобщиха от Министерството на земеделието и храните. Това се случва само два дни след като инспектори на Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) частично спряха дейността на предприятието заради установени нарушения.

По данни на собственика агнешките трупове са били натоварени през нощта и изпратени към екарисаж в Гърция. Проверката обаче показва несъответствие – в посочения период въпросният автомобил не е бил в района на Свищов, а се е намирал в друга част на страната.

Съгласно закона месо, предназначено за унищожаване, трябва да бъде транспортирано до екарисаж по строго регламентирана процедура - в присъствието на комисия и след задължително третиране, което изключва възможността за последваща употреба. Към момента няма данни тези изисквания да са били спазени.

При проверката е установено още, че по документи част от агнетата са били транжирани в предприятието. Не се изключва възможността количества от тези партиди да са достигнали до търговската мрежа. Издирването на липсващото месо и проследяването на неговото движение продължават в координация с компетентните органи, като БАБХ ще информира за резултатите от разследването.

От агенцията подчертават, че всеки продукт с неясен произход или без необходимата документация се спира от реализация. Контролът в търговската мрежа е засилен, включително и по време на празниците, с цел защита на потребителите и гарантиране на безопасността на храните.