Скиор на около 55 години е загинал вчера при инцидент в Пирин. По първоначалната информация от ПСС, мъжът е излязъл извън пистите и заради лошите метеорологични условия се е подхлъзнал и е ударил главата си.Сигналът е получен в следобедните часове вчера, провела се е спасителна акция. За съжаление, човекът е починал на място.Скиорът е бил без предпазна каска. Няколко екипа на ПСС веднага са реагирали на сигнала, но за съжаление те само са констатирали смъртта. на мъжа, който е български гражданин.