За втора поредна година Програма "Развитие на човешките ресурси“ към Министерството на труда и социалната политика организира форума "Европа е с мен“. Откриването на събитието е от 10 часа на 21 октомври (вторник) в зала "Роял“ на "София Хотел Балкан“. В рамките на форума ще бъдат проведени три дискусии, обединени около темата "Демографски компас – коя е правилната посока?“.По време на събитието "Демография на пазара на труда – как да подредим Кубчето на Рубик?“ ще бъдат представени актуални данни на НСИ за демографските тенденции в България. Ще се обсъдят и решения за справяне със застаряването на работната сила, недостига на млади специалисти и необходимостта от привличане на българите от чужбина като ценен човешки ресурс.Акцент в дискусията "Социално включване в крак с времето“ ще бъдат демографските предизвикателства през призмата на уязвимите групи и ролята на социалното предприемачество като инструмент за професионална реализация и интеграция.За младите участници е подготвен интерактивният формат "В мрежата на поколенията“. Третото събитие включва два дискусионни панела и уъркшоп, посветени на техните очаквания към работодателите, значението на менторството и сътрудничеството между поколенията в организационната среда.