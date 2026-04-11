Нова полицейска операция срещу изборните престъпления е проведена в Търговище, съобщи изпълняващият длъжността главен секретар на МВР, главен комисар Георги Кандев, предава Ruse24.

Акцията е стартирала след сигнал за организирано купуване на гласове. Служителите на МВР са реагирали незабавно, като по случая е образувано досъдебно производство. В рамките на операцията са задържани двама мъже.

При обиск на заподозрените са открити близо 12 000 евро, укрити в пояс около тялото на единия от тях. Полицията е иззела и списъци с имена, за които има съмнения, че са част от схемата.

"Независимо от опитите на купувачите на гласове да измислят нови методи за извършване на престъпленията си, те няма да успеят да подведат органите на МВР", заяви Кандев.

Разследването по случая продължава.