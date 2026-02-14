Председателят на Комисията за защита на потребителите (КЗП) Александър Колячев коментира актуалните сигнали за нарушения на пазара, свързани с празниците и прехода към новата валута. Той посочи, че от началото на годината са постъпили общо 9 000 жалби и сигнали, като по-голямата част от тях касаят Закона за въвеждане на еврото."Около 80% от сигналите ни са във връзка със Закона за въвеждане на еврото. В началото имаше проблеми с връщането на стотинки или невърнато евро, но тези случаи вече не са актуални, тъй като периодът на двойно обръщение премина", обясни Колячев. Той допълни, че статистически основателните нарушения към момента са около 10-15%. По негови думи общата сума от събрани санкции до момента е не по-малко от 200 000 евро.Относно твърденията за драстично закръгляне на цените от 1 лев на 1 евро, Колячев заяви, че подобно явление не се наблюдава при хранителните стоки. "Наблюдаваме огромен процент от пазара на хранителни продукти. Там ясно се вижда, че такова нещо не се случва", подчерта той. Като пример за фрапантно увеличение председателят на КЗП посочи паркинги в страната, които са удвоили цените си от 2 лева на 2 евро на час.Във връзка с празниците Свети Валентин и Трифон Зарезан Колячев отбеляза, че е обичайно да има завишаване на цените на цветята и подаръците, което идва предимно от доставните цени на едро. Той разказа и за санкциониран ресторант на централен столичен булевард, който е начислявал скрита такса "сервиз" в размер на 10%. "В менюто беше написано, че цената подлежи на 10% допълнителен сервиз, но по начин, по който не е видно за потребителя. Така напитка от 5 лева реално е струвала 5,50 лв.", поясни той пред NOVA.По темата за сигналите за двойни сметки за ток Колячев уточни, че КЗП няма преки компетенции, но препраща жалбите към Комисията за енергийно и водно регулиране. Той посъветва потребителите първо да се обръщат към своето електроразпределително дружество за проверка.На финала на разговора Колячев подчерта, че потребителите са станали по-активни и информирани. "Вече трудно могат да бъдат заблудени от търговците. Сигнализират ни и ние, където можем, проверяваме и налагаме санкции", заключи той.