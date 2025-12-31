Слави Трифонов своето поздравително изявление във Facebook по повод предстоящата 2026-та година.
ФОКУС публикува останалата част от публикацията му без редакторска намеса:
От цялото си сърце и душа най-искрено ви желая здраве, късмет, спокойствие и вътрешен мир - на вас, вашите семейства, вашите приятели и всички хора, които обичате и без които не можете.
Тъй като моментът е много специален, бих искал да ми позволите да кажа нещо лично: всички компромиси, които направих през изминалата година, бяха заради този момент, защото безусловно вярвам, че оттук нататък България ще бъде пълноценен и пълноправен член на европейската общност - нещо, което ние всички абсолютно заслужаваме.
Българската финансова система ще бъде гарантирана, българският туризъм ще се превърне в туризъм на световно ниво и България ще бъде мечтана дестинация от всички граждани на света. И най-вече, и най-важното - всички ние ще живеем по-добре.
Сигурен съм също, че много скоро никой няма да помни политическите интриги, лъжите, самозаблудите и въобще всички неприятности, които се случиха в българския политически живот и в публичното пространство през изминалата година. Защото това, което се случва в момента, е много по-важно, по-смислено и по-отговорно от цялото изминало дребнотемие.
Вярвам във всичко това и затова направих каквото трябва и каквото зависи от мен. Винаги съм бил такъв и ми е доста късно да се променям.
Благодаря ви, че прочетохте тези думи, и още веднъж - честита Нова година. Бъдете здрави, целеустремени и щастливи.
Стамат89
на 31.12.2025 г.
Хем заради еврото го направил, хем искаше референдум. А ние се чудим Бойко от къде му е тази шизофрения дето през ден си противоречи... Не случайно водеше предаването му
Голям Ботев
на 31.12.2025 г.
Слави вярва само във финикийските знаци.
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.