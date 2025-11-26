Слави Трифонов.
"Дами, уважавани професионалисти, достойни, от администрацията на Министерството на здравеопазването. При излизане от Парламента Васил Пандов, който е депутат от ППДБ и член на Комисията по здравеопазването, ги посочва с пръст и някакви лумпени започват да ги дърпат, да ги псуват, свалят ги на земята, замерят ги с бутилки и всъщност заплашват живота и здравето на горките жени, които на всичкото отгоре нямат абсолютно нищо общо с цялата тая унизителна тъпотия", пише Трифонов.
"Докато пиша тези думи, двете жени са в една полицейска камионетка и още не могат да се приберат по къщите си при своите близки, които вероятно са паникьосани", добавя той.
"Ако според депутата Пандов от ППДБ, е нормално, значи утре аз мога да го посоча и той да получи същото, което днес са направили на горките жени. Оставам с впечатлението от доста време насам, че на ППДБ всичко им е позволено", казва още Трифонов.
Слави Трифонов: Две служителки на Министерството на здравеопазването бяха нападнати при опит да напуснат парламента
