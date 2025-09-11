ЗАРЕЖДАНЕ...
|Слави Трифонов: Фейсбукът си е мой и няма да мълча!
Разбирам, че според ПП-ДБ той е провокирал тези младежи.
Разбирам, че според ПП-ДБ е трябвало да ги остави да си джиткат там из квартала, с колкото километра искат, а като ги е спрял – е трябвало доброволно да ги остави да го пребият.
Разбирам, че според ПП-ДБ той е трябвало да си трае като мишка. Не е трябвало да се обажда. Трябвало е кротко да се прибере с жена си вкъщи, а не да се прави на полицейски началник и на мъж.
Аз ги разбирам ПП-ДБ – те момчетата са били провокирани. Трябвало е да го пребият. Най-добре да го бяха убили, за да не се мъчи, да зарадва ръководството на ПП-ДБ, а не сега да ги кара да организират протести и да дават брифинги в парламента.
Ми да, според ПП-ДБ така е най-добре. Значи тогава, ако продължавам по тази логика – той сам си е спраскал бъбрека! Сам се е нападнал в гръб и сам се е удрял в бъбреците. Или пък неговият там комшия или приятел. И нарочно е изчакал два-три часа, за да може да пукне, та да няма проблем. Но ако са момчетата – те са имали право. Те са били провокирани. Ма откъде-накъде някой ще им прави забележка, че карат като джигити в града покрай майки с деца?
Както една жена каза днес на протеста в Русе: "Едно от момчетата е от добро семейство. Познавам майка му и баща му.“
Днес е много подходящ ден да ви припомня, че и Осама бин Ладен е от много добро саудитско семейство.
И въобще цялата тази история, претворена и изманипулирана от ПП-ДБ, за да им е полезна и удобна, ми писна, защото ПП-ДБ са лъжци! Киро излъга за двойното си гражданство. Лена фалшифицира подписите на една група хора. Асен лъже, че няма нищо общо с бившата шефка на митниците, подсъдима за корупция, която всъщност лично той назначи. Всички заедно, вкупом, лъгаха, че аз съм собственик на "Капитан Андреево“ и че съм мафиот. Ама така е, бе – и аз какво се дърпам?! Киро, Асен, Ленче и всички останали – ще си призная. Прави сте, така е. Аз съм мафиот, чалгар и хетеросексуален селяндур. Такъв съм и ми е много късно да се променям. А и не ща!
Но няма да престана да ви дразня, да ви казвам, че сте лъжци и лицемери, защото живеем в свободна страна и има свобода на словото. Фейсбукът си е мой и няма да мълча!
"Фокус" припомня, че именно днес от ПП-ДБ поискаха да бъдат изслушани вътрешният министър Даниел Митов и главният секретар на МВР във връзка със случая в Русе.
А днес пред сградата на Съдебната палата в Русе протестиращи поискаха освен оставката на Николай Кожухаров, но и свобода за четиримата младежи.
