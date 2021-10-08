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|Слави Трифонов: Много съм тъжен! Светла му памет!
Днес разбрах, че Албърт Парсънс е починал в Америка. Това много ме натъжи. Албърт Парсънс беше свободен човек и голям професионалист. Съжалявам за клишето, но ако там горе има нещо - в момента той прави телевизия. Светла му памет!", написа във Фейсбук преди минути Слави Трифонов.
Коментари (1)
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преди 1 ч. и 28 мин.
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