Слави Трифонов: Много съм тъжен! Светла му памет!

© "Би Ти Ви беше свободна телевизия и това до голяма степен се дължеше на човека, който я създаде - американеца Албърт Парсънс. Той беше човекът, заради когото аз сключих договор с "Нюз корпорейшън", и като партньор на "Нюз Корпорейшън" заедно с моите колеги реализирахме 19 години "Шоуто на Слави".



Днес разбрах, че Албърт Парсънс е починал в Америка. Това много ме натъжи. Албърт Парсънс беше свободен човек и голям професионалист. Съжалявам за клишето, но ако там горе има нещо - в момента той прави телевизия. Светла му памет!", написа във Фейсбук преди минути Слави Трифонов.