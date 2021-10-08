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Слави Трифонов: Много съм тъжен! Светла му памет!
Автор: Екип Ruse24.bg 14:25 / 08.10.2021Коментари (1)139
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"Би Ти Ви беше свободна телевизия и това до голяма степен се дължеше на човека, който я създаде - американеца Албърт Парсънс. Той беше човекът, заради когото аз сключих договор с "Нюз корпорейшън", и като партньор на "Нюз Корпорейшън" заедно с моите колеги реализирахме 19 години "Шоуто на Слави".

Днес разбрах, че Албърт Парсънс е починал в Америка. Това много ме натъжи. Албърт Парсънс беше свободен човек и голям професионалист. Съжалявам за клишето, но ако там горе има нещо - в момента той прави телевизия. Светла му памет!", написа във Фейсбук преди минути Слави Трифонов.









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ВРЕМЕ Е ВЕЧЕ И ТИ ДА ИДЕШ ТАМ И ДА МУ ПРАВИШ КОМПАНИЯ , ЗАКРИВАЙ КАТУНА ИТН И АЙДЕ ЧАО ЧАО ЧАООООО
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