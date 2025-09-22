Слави Трифонов: Не знам дали българите осъзнават това

© Слави Трифонов поздрави българите по случай Деня на независимостта.



"Уважаеми сънародници, честит празник! Не знам дали всеки от нас може наистина да осъзнае колко смели и далновидни са били нашите предци и какви жертви са поели, за да можем ние днес – всяка сутрин – да се събуждаме свободни", пише лидерът на ИТН във Фейсбук.



"България е истински свободна и независима държава благодарение на тях! Затова днес не е просто почивен ден, а празник на силата и смелостта. Честит 22 септември! Честит празник на независимостта!", допълва той.