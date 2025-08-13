Новини
Слави Трифонов: Нямам думи!
Автор: Лора Димитрова 18:26Коментари (0)71
©
Лидерът на ИТН Слави Трифонов изрази огромната си гордост от впечатляващия успех на българския волейбол. Трифонов честити на женския национален отбор до 21 години победата над САЩ с 3:0 гейма.

Той припомни също така, че волейболните ни национали до 19 г. наскоро победиха националния отбор на САЩ на световното първенство в Ташкент.

Ето цялата публикация: 

"След като мъжкият национален отбор по волейбол до 19 години победи с 3:2 гейма отбора на Съединените американски щати на световното първенство, днес, на Световното първенство в Индонезия, женският ни национален отбор до 21 години разби американския национален отбор с 3:0 гейма.

Всичко това е изумително! Нямам думи, с които да опиша каква гордост представляват тези български младежи, защото те – независимо от обстоятелствата и лишенията – по един изключително достоен начин продължават да представят себе си и родината ни. Те, заедно с техните треньори, безапелационно заслужават нашите адмирации и уважение.

Респект и ви благодаря!"






