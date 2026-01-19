Румен Радев като "добре дошъл“ на политическия терен в България. Това написа председателят на "Има такъв народ" Слави Трифонов минути след като президентът Румен Радев обяви, че подава оставка.
"Аз ще продължавам да защитавам традиционните български ценности, ще продължавам да защитавам българите в Северна Македония и ще продължавам да смятам, че нелегалните имигранти нямат място в страната. "Има такъв народ" е ясно позиционирана като дясна, традиционна, консервативна партия", написа той.
Слави Трифонов: Приветствам господин Радев като "добре дошъл" на политическия терен
