Днес МВР даде брифинг по случая "Петрохан“ и рухнаха всички опорни точки на ПП-ДБ. Това коментира лидерът на "Има такъв народ" Слави Трифонов във Facebook.
ФОКУС публикува целия му текст без редакторска намеса:
От самото начало тези, бих ги нарекъл, сбъркани политици и разни техни медийни производни обясняваха, че намерените трупове в хижа "Петрохан“ са на добри момчета, убити от мафиоти от дървената мафия, и въобще са загинали за свободата на природата. После започнаха да твърдят, че във въпросното НПО - "Национална агенция за контрол на защитените територии“ - има внедрени агенти на ДАНС и въобще там присъства тайната ръка на службите, и за смъртта на тримата сектанти са виновни службите, държавата и тайните агенции. И въобще до оня ден твърдяха, че добрите момчета от Петрохан са разстреляни от злата мафия, докато, като добри рейнджъри, са ни пазели, за да можем да спим спокойно. Само да вметна, че подобна теза изказа онзи ден новият министър на земеделието Иван Христанов - важна съставна част от организацията на ППДБ.
И днес всички тези опорни точки рухнаха, защото полицията, заедно с прокуратурата, безапелационно заявиха, че вследствие на тяхното разследване са установили, че в хижа "Петрохан“ има трима самоубили се, а в кемпера има двама убити и един самоубиец. Никаква външна намеса, никакви мафиоти, никакви черни джипове, никакви внедрени агенти. Спокойно можем да си направим извода, че става дума за секта, даже култ, защото на едно от видеата, показани от МВР, тримата самоубийци при появата на Калушев падат на колене и започват да удрят чело в земята. В кемпера явно има двама убити и един самоубил се, което означава, че Калушев първо е убил горките деца, а след това си е пръснал мозъка.
Освен това в цялата тази ненормална и педофилска история има явното присъствие на политици и политически фигури, и то основно от ППДБ.
Скъпи приятели, които четете това, което пиша, аз съм сигурен, че вие сте достатъчно интелигентни и повечето от вас знаеха със сигурност, че това е истината преди брифинга на МВР и прокуратурата.
