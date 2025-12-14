Асен Василев е излязъл с тънкото си гласче да пее химна - не го прави лидер на протеста. Това са млади хора – хора, които са излезли там по съвсем други причини. Това заяви лидерът на ИТН Слави Трифонов в разговор, част от предаване в личната му телевизия, с представители на партията. Видеото е публикувано на страницата му във Фейсбук.
Сред участващите в разговора са Тошко Йорданов и Станислав Балабанов. Те коментираха, че страната ни влиза в еврозоната без правителство и бюджет.
"Политическите партии, които подкокоросаха тази история, използвайки бюджета, носят отговорност за всичко това, което може да се случи след 1 януари. Бюджетът беше провален от ПП–ДБ и последствията ще се носят от тях“, коментира Тошко Йорданов.
"Грешката, която отчитам, е интонацията и леко агресивният тон, с който го казах“, така Тошко Йорданов коментира изказването си за младите лекари, което предизвика огромен политически и обществен отзвук.
"Направихме компромис с първия бюджет, беше много социален, а аз съм десен човек, но направих компромис точно заради младите здравни работници. Бюджетът, срещу който те протестираха, пада. Тоест протестираха срещу това, че ще получат пари – срещу което протестираха предварително, за да не ги получат. Това е no sense“, коментира Слави Трифонов.
"Христо Иванов преди години каза, че съм дългата ръка на ДПС. Аз му казах: аз винаги правя каквото си искам, никой не може да ми влияе – правя това, което искам. Тогава той ми каза: ние се валяем от няколко човека с влияние в социалните мрежи – те така искат да говоря, затова така говоря“, разказва Трифонов.
В хода на разговора Слави Трифонов заяви, че Атанас Атанасов е нареждал на хора да подхвърлят наркотици в колата на Трифонов и 200 метра по-надолу да го спрат и да го хванат. Той припомни твърденията, които се разпространяваха преди години, че лидерът на ИТН е зависим от наркотици.
Слави Трифонов: Това, че Асен Василев е излязъл с тънкото си гласче да пее химна - не го прави лидер на протеста
©
Още по темата
/
Румен Петков опроверга слух: Не е вярно, че БСП ще се опита да състави кабинет с третия мандат
12.12
Адриан Николов: Съревнованието при изборните обещания ще е свързано с данъци, фискална политика и икономика
12.12
Слави Трифонов: Ние, чалгарите, сме като котките – имаме по 9 живота, и аз лично моите още не съм ги изразходил
12.12
Българите в чужбина на протест: Сънародниците ни в над 10 града извън страната подкрепиха протеста срещу властта
11.12
Още от категорията
/
Млад учител: Без телефони в училище има повече концентрация и комуникация, а стреса от социалните мрежи го няма
19:58
Изпълнителният директор на VISA България: Няма какво да се обърка. Финансовата система е готова
09:17
Проф. Кантарджиев: Грипът се разпространява вече епидемично. Лекува се с истински лекарства, не с хранителни добавки
13.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.