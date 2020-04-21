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|Ñëàâè Òðèôîíîâ êúì Áîðèñîâ: Êàê ìîæå äà ïëàøèø òàêà õîðàòà?
Ïðåäè 17 äíè ìèíèñòúð-ïðåäñåäàòåëÿò Áîéêî Áîðèñîâ çàÿâè ñ äðàìàòè÷åí ãëàñ, ÷å ñëåä äâå ñåäìèöè â Áúëãàðèÿ ùå äîéäå Àäúò. Ïðåäñòàâåòå ñè ñåãà, ÷å òîâà íåùî ãî êàçâà ìèíèñòúð-ïðåäñåäàòåëÿò íà åäíà íîðìàëíà åâðîïåéñêà äúðæàâà. Ïðèìåðíî Õîëàíäèÿ, Ãåðìàíèÿ, êîÿòî è äà å. Âåäíàãà, àìà âåäíàãà ìåäèèòå, îáùåñòâîòî, îïîçèöèÿòà, àáå âñè÷êè ùå ñêî÷àò è ùå çàïî÷íàò äà ïèòàò: Êàê ùå ãîâîðèø òàêà, èìàø ëè èíôîðìàöèÿ, êîÿòî íèå íÿìàìå? À äîðè è äà èìàø, çàùî ïëàøèø õîðàòà?
Òà, òè ñè ìèíèñòúð-ïðåäñåäàòåë, òðÿáâà äà ñå ãðèæèø òå äà áúäàò ñïîêîéíè! Ùå ãî äúðæàò îòãîâîðåí è â êðàéíà ñìåòêà åäíî òàêîâà èçêàçâàíå ùå ìó êîñòâà ìèíèñòúð-ïðåäñåäàòåëñêèÿ ïîñò.
Íî òúé êàòî íå ñìå â íîðìàëíà åâðîïåéñêà äúðæàâà, íèòî ñìå â Õîëàíäèÿ, íèòî ñìå â Ãåðìàíèÿ, à ñìå â Áúëãàðèÿ- òóê ìèíèñòúð-ïðåäñåäàòåëÿò ïðåäè 17 äíè èçïëþùÿ òîâà òâúðäåíèå, ÷å ñëåä äâå ñåäìèöè ùå äîéäå Àäúò. Æóðíàëèñòèòå ãî çàãëåäàõà ñ ïðåìðåæåí ïîãëåä, âúçêëèêíàõà "áóëþ-áóëþ-áóëþ" ñ óïëàøåí è óæàñåí ãëàñ, à îáùåñòâîòî ñå çàêëþ÷è îùå ïî-çäðàâî çàä âðàòèòå ñè…è çà÷àêàõìå.
È àç ïîíåæå ñúì ÷àñò îò îáùåñòâîòî è æèâåÿ è ðàáîòÿ â Áúëãàðèÿ, ñå îïèòàõ äà êàæà: Àáå, íèòî å ïðàâèëíî äà ñå ãîâîðè òàêà, íèòî èìà îñíîâàíèÿ çà ïîäîáíî òâúðäåíèå.
È îòêúäå íàêúäå òè, Áîéêî Áîðèñîâ, â òàçè íåíîðìàëíà ñèòóàöèÿ ùå èçïîëçâàø ïîäîáíè áèáëåéñêè òåðìèíè?! Ñèãóðíî ñè áèë â Àäà è çíàåø êàêâî å òàì è ñåãà ñå îïèòâàø äà íè ïðåäóïðåäèø. Å, äà, àìà Àäúò íå äîéäå!
È òè èçëúãà çà ïîðåäåí ïúò. È ñåãà êàêâî? Àìè, ñëåäíîòî – òè òðÿáâà äà ïîíåñåø îòãîâîðíîñò çà òîâà. Þðèäè÷åñêà è ìîðàëíà. Þðèäè÷åñêà, çàùîòî ñè ìèíèñòúð-ïðåäñåäàòåë, à íå ãóðó è íå ãîâîðèø íà ñåêòà, à íà öÿë åäèí íàðîä. È ïî ñìèñúëà íà çàêîíà, òè íàðóøàâàø ÷ëåí 326 îò Íàêàçàòåëíèÿ êîäåêñ çà âñÿâàíå íà ïàíèêà. À ìîðàëíà îòãîâîðíîñò, çàùîòî, ãîñïîäèí Áîðèñîâ, ìèíèñòúð- ïðåäñåäàòåëÿò òðÿáâà äà å äîáúð ÷îâåê. Äîáúð, ãðèæîâåí, îòãîâîðåí, ìîðàëåí. Íå ñè ëè ñúãëàñåí? À íå ÷îâåê, êîéòî ïëàøè õîðàòà ñàìî è ñàìî, çà äà å ñàìîäúðæåö â èçâúíðåäíî ïîëîæåíèå, çàùîòî òîâà àäñêè ìíîãî ãî êåôè. Àç çíàì, ÷å òè íÿìà äà ïîíåñåø íèêàêâà îòãîâîðíîñò, çàùîòî ïðîêóðîðúò å çàåò ñ äðóãî, à â ìîðàëåí ïëàí êîé ùå òè ÿ ïîòúðñè? À? Êîé? Òè è íà òîâà ðàç÷èòàø, ÷å âñúùíîñò íèêîé íÿìà äà òè ïîòúðñè íèêàêâà îòãîâîðíîñò…. Çàñåãà!
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Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Ruse24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
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