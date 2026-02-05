Слави Трифонов.
"Мафията убива така – по този начин. Всички сме гледали филми. Това са мафиотски убийства, това е екзекуция. По този начин – убити, така подредени. Тези хора са екзекутирани“, каза Трифонов.
Според него зад случилото стои нещо повече, което тепърва трябва да бъде разкрито.
"Разбира се, българската правосъдна система и българските разследващи органи трябва да установят какво точно се е случило, но на първо четене това изглежда като нещо… Представете си млади хора – убити, подредени, екзекутирани“, допълни той.
Лидерът на ИТН разкритикува и ПП-ДБ.
"Кой е дал тази недвижима собственост? Г-н Сандов, докато е бил министър. На какъв се прави сега, докато говори разни глупости? Той им е дал имота – това е негова отговорност. Кой е основният им спонсор? Г-н Терзиев, който сега е кмет на София. Той им е дал пари и е казал, че са добри момчета. ПП-ДБ трябва да отговорят какво правят насред мафиотски убийства“, заяви Трифонов.
Слави Трифонов за хижа "Петрохан": Това е мафиотско убийство и екзекуция, мафията убива така!
© tiktok
Още по темата
/
Роман Василев за тройното убийство в "Петрохан": Това, което се случва от тези държавни институти, наподобява български фолклор
09:47
Божидар Божанов за случая "Петрохан": Институциите да разследват, а не да се правят на филмови критици
09:14
Криминалист: Има две основни версии за тройното убийство в "Петрохан", ритуалното е "пълна измишльотина"
04.02
Собственикът на хижата в писмо до майка си: Нищо от това, което ще чуеш, не е вярно, но нямаме повече сили
04.02
Иван Савов за хижа "Петрохан": Организацията не е и секта, а се говори за това, че е такава, за да се измества фокусът
04.02
Шефът на БТС: Множество пъти сме правили опити да запазваме нощувки в хижа "Петрохан", но ни е било отказвано
04.02
Миролюба Бенатова: Днешното изявление на МВР и прокуратурата за убийството на хижа "Петрохан" още повече обърква
03.02
Борислав Сандов: Трябва да се проследи къде е изчезналият собственик на хижата край Петрохан и дали не е отвлечен
03.02
Още от категорията
/
Експерт за пенсиите: В солидарния фонд парите "изгарят" при смърт на осигурения, във втория стълб те се наследяват от близките на починалия
10:54
ИТН за скандала с изтеклите кадри от козметични салони: Ако беше приет нашият закон за промени в НК, по бързата щяха да са там, където им е мястото
10:39
Мехмед Дикме за Борисов: Изглеждаше ми като един уплашен човек, защото идва ред, когато те трябва да излизат в пенсия
10:38
Кристин Лагард приветства Димитър Радев за участието му в заседанието на ЕЦБ по парична политика
04.02
Омбудсманът: Получихме сигнал от пенсионер със сметка от около 280 евро при минимална пенсия от 340 евро
04.02
Адвокат Марковски: Недопустимо е който и да е български гражданин да бъде заснеман без неговото съгласие
04.02
Социолог: Държавният глава се опитва да се дистанцира от назначаването на служебен министър-председател
04.02
Във вторник президентът Илияна Йотова продължава с консултациите: Посреща АПС, МЕЧ и "Величие"
04.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Ивайло Калушев, собственикът на хижа "Петрохан" – кой е човекът к...
21:20 / 04.02.2026
Омбудсманът: Получихме сигнал от пенсионер със сметка от около 28...
21:04 / 04.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.