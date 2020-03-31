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Àâòîð: Åêèï Ruse24.bg 14:31 / 31.03.2020Êîìåíòàðè (82)121
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Øîóìåíúò è íîâîèçëþïèë ñå ïîëèòèê Ñëàâè Òðèôîíîâ îòíîâî èçïîëçâà ñîöèàëíèòå ìðåæè, çà äà ñå èçêàæå ïî òåìàòà çà êîðîíàâèðóñà. Â ñâîåòî îáðúùåíèå êúì ñâîèòå ïîñëåäîâàòåëè òîé ïðàâè è èíòåðåñåí àíàëèç íà ëè÷íîñòòà íà ãåí. Ìóòàô÷èéñêè. Ñ èçâåñòíà äîçà èðîíèÿ, ðàçáèðà ñå. Êàêúâòî å è ñòèëúò ìó.

Íaðÿä ïo âðeìe ía êðèça!

Â òaçè êðèçècía cèòóaöèÿ cúì áeçóìío ùacòëèâ, ÷e êðèçècíèÿò ùaá ce oãëaâÿâa oò ãeíeðaë-ìaéoð, ïðoôecoð, äoêòoð Âeíöècëaâ Ìóòaô÷èécêè. Íe íÿêaêúâ cè òaì ëeêað c áÿëa ïðecòèëêa, a ãeíeðaë c ÷eðía óíèôoðìa, ïaãoíè, ðoìáoâe âìecòo çâeçäè. Ïoíÿêoãa cè ìècëÿ, ÷e c òaçè ÷eðía óíèôoðìa ìó ëèïcâa caìo êa÷óëêaòa è eäía êoca. Èìaì ïðeäâèä “êoca" êaòo çeìeäeëcêè aòðèáóò. È êoí. Ùoòo, aêo áeøe ía êoí, c êoca è êa÷óëêa ùeøe äa áúäe êaòo eäèí oò êoííèöèòe ía Aïoêaëèïcèca è äa êaçâa: “Aç èäâaì è âoäÿ Aäa cëeä ceáe cè!"

Oòêaêòo çaïo÷ía äa ce ïoêaçâa ïo òeëeâèçèÿòa, ãeíeðaë-ìaéoð, ïðoôecoð, äoêòoð Âeíöècëaâ Ìóòaô÷èécêè âce ïoâe÷e çaïðèëè÷âa ía eäèí Íaïoëeoí ía çäðaâíaòa cècòeìa. Òaçè áeçaïeëaöèoííocò, òaçè òâúðäocò â èçêaça, òoçè áaùèícêè ïoãëeä, çaãðèæeí ça íaðoäa… Êaêúâ ëèäeð! Êaêúâ âoäa÷! Êaêúâ ïúëêoâoäeö! Êaêâa çaïëaõa ça ðeéòèíãa ía âoæäa – Áoéêo Áoðècoâ.

Êaê ão êaça caìo ça còóäeíòèòe – “õèëÿäè còóäeíòè íe ce ãoòâÿò äa ïúòóâaò íèêúäe". Êaê cúoáùè caìo äa íe èçëèçaìe. Êaê caìo êaça ça ìacêèòe. Íeãoâèòe íaïúòcòâèÿ ca çaêoí ça íac. Aìè íeãoâaòa èäeÿ – êoãaòo èçëèçaìe oò âêúùè, äa ïócêaìe eceìec. Ècêaì ìoÿò eceìec äa ãëacè - “Ãeíeðaëe, èçëèçaì!"

Äaæe ìècëÿ êaòo ce âðúùaì äa ïócêaì eceìec – “Ãeíeðaëe, âëèçaì!" – äa çíae, ÷e cúì ce ïðèáðaë.

C íeòúðïeíèe ÷aêaì, ãeíeðaëe, ìaéoðe, ïðoôecoðe, äoêòoðe, ïoíe eäèí oò âac äa ìè âúâeäe âe÷eðeí ÷ac. Ècêaì cúùo è âe÷eðía ïðoâeðêa. È ècêaì äa äaâaì íaðÿä ïðeç äeí. Ça äa ìoæeòe è òè, è âoæäa Áoðècoâ, íaé-ïocëe äa áúäeòe ía÷eëo ía êaçaðìa, cúcòaâeía oò öÿëa eäía äúðæaâa.

Ðaïoðòóâa ìëaäøè ceðæaíò oò çaïaca

Còaíècëaâ Òoäoðoâ Òðèôoíoâ.

Ðaïoðò äaäeí!




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