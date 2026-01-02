След 1 януари ремонтът на колата ни излиза "златен"
Все пак по-малките сервизи засега не възнамеряват да повишават драстично цените си, а само да ги променят в новата валута. "Не мислим да вдигаме цените засега и ще се стараем да бъдем в полза на нашите клиенти“, каза собственик на сервиз.
При определянето на цената обаче много влияе марката и моделът на автомобила. Например смяната на масло може да ти излезе солено. Ако в малък селски сервиз стойността на труда е 100 лева, то в по-големите сервизи в София за същата услуга могат да ти вземат 300 лева.
