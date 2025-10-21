След неработната изминала седмица на правителството и Народното събрание, Министерският съвет ще проведе редовното си заседание днес. Това съобщиха от правителствената пресслужба.Част от точките се припокриват с тези от отмененото правителствено заседание.Министрите трябва да вземат решение за одобряване изплащането на еднократна финансова помощ на наследниците на лицата, починали на 3 и 4 октомври 2025 г. вследствие на природните бедствия в област Бургас.В дневния ред има Проект на Решение за одобряване на помощ на кандидатите по Програмата за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила в Република България.Тема на заседанието е и Закона за изменение и допълнение на Закона за специалните разузнавателни средства.