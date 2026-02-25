След хиляди километри пътуване мечките Гордо и Флоренция вече са в Белица
© ЧЕТИРИ ЛАПИ
В рамките на няколко седмици над 60 животни, които бяха намерени в изключително тежки условия на пребиваване, преминаха през цялостни медицински прегледи и необходимите лечения. Двете кафяви мечки бяха сред първите животни, които успешно преминаха пълни медицински прегледи.
Релокацията им в ПАРК ЗА МЕЧКИ Белица е част от дългосрочната мисия на ЧЕТИРИ ЛАПИ да осигурява устойчиви грижи и подходящи нови домове, съобразени с нуждите на всеки вид. Преместването беше наложително заради условията в бившия зоопарк Лухан, които не отговаряха на минималните стандарти за хуманно отношение. Вчера сутринта Гордо и Флоренция успешно кацнаха на Летище "Васил Левски“ - София, откъдето бяха транспортирани със специализиран превоз до ПАРК ЗА МЕЧКИ Белица. Днес те вече са в своя нов дом – в добро здравословно състояние, временно настанени в отделни сектори и под денонощното наблюдение на ветеринарен лекар и екипа на парка. Предстои им период на адаптация, в който постепенно ще опознават новия си дом и свободата да бъдат мечки.
