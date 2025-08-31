Новини
След инцидента в Несебър: Спазват ли се изискванията за безопасност при планинските съоръжения?
Автор: Екип Ruse24.bg 13:26Коментари (0)79
© БНТ
След инцидента в Несебър, при който дете загина след падане от парашут - продължаваме темата с безопасността на съоръженията за развлечение. Не само край морето, но и в планината има десетки атракциони, които могат да бъдат опасни, ако не се спазват правила при ползването им.

Алпийският тролей е най-новото съоръжение, пуснато в експлоатация това лято в местността "Язовира". Изграден е от желязна конструкция и стоманено въже опънато до отсрещния бряг. Дължината му е 360 метра, което го прави най-дългата въжена линия над водна повърхност в България.

Емил Баков - инструктор: Това е стоманено въже, 12-милиметрово, което издържа 13 тона и половина.

 Т.е. ще ме издържи?

Емил Баков - инструктор: Да, със сигурност ще ви издържи, ние изцяло работим със сертифицирана екипировка, най-слабите елементи по системата издържат около тон и половина, всичко е по три, пет и нагоре тона.

За съоръжението се закупува билет, който е и застраховка в случай на инцидент. Самите съоръжения и екипировката се проверяват постоянно.

"Всекидневно се инспектира, имаме си протоколи, които се попълват, наистина безопасността ни е приоритет и няма никакви компромиси в това отношение", обяснява Емил Баков.

За да се спуснeте по тролея първо попълвате декларация, след това ви екипират с алпинистка седалка. Каската също е задължителна. Следва инструктаж и вече може да полетите над водата.

Други желаещи за спускане също не липсваха.

"За сина ми за рождения ден е подарък това и ние с баща му ще се пуснем и ние, да покажем, че не ни е страх. Адреналинът ми ще е много висок, страх ме е от вода, но ще се пробвам", каза Силвия Маринова от Враца.

"Това ново съоръжение го изпробвахме преди 10 минути", посочи пред БНТ Димитър Костов от Варна.

- Убеден сте, че е безопасно за вас и за детето?

Димитър Костов: Напълно безопасно е, аз съм корабен електроинженер, знам, че тази провалка е доста здрава, няма никакъв риск.

Инструкторите в парка подкрепят действията на държавата да има единен регламент за безопасността при използването на атракционите в страната. Но са категорични, че най-важна е личната отговорност на работещите на подобни съоръжения, защото нехайството може да коства човешки живот.

