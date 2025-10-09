Новини
След изтичане на преходния период за двойно обозначение на цените: КЗП установи десетки нарушения
Днес, след изтичане на преходния период за търговците съгласно Закона за въвеждане на еврото в Република България, Комисията за защита на потребителите извърши засилени проверки на територията на цялата страна. 

Те са насочени както към начина на обозначаване на цените в левове и евро, така и към изискване на информация за движението на цените на определени стоки, за да бъде установено дали е налице обосновано увеличение. Част от проверките са осъществени съвместно с представители на НАП. Проверени са търговски обекти, които предлагат хранителни стоки и нехранителни продукти – дрехи, обувки, стоки за дома, оптики, аптеки, книжарници, магазини за детски стоки, козметика и др., както и заведения за хранене и развлечения.

Извършени са 125 проверки във физически обекти, при които са установени 13 нарушения, въпреки отправените множество предупреждения към търговците относно незабавно отстраняване на несъответствията до 8 октомври 2025 година. Нарушенията се състоят главно в липса на цени в евро, изписване на обявените цени в левове и евро с различен размер и цвят на шрифта, изписване на съответните валути с много по-дребен шрифт от цифрите. Законът предвижда глобите и имуществените санкции, в зависимост от нарушението, да варират от 400 лв. до 14 000 лв.

Освен това към момента са установени и 70 големи търговци, които не публикуват на интернет страниците си и не предоставят данни за цени на продукти от голямата потребителска кошница на КЗП съгласно изискванията на ЗВЕРБ. В тази връзка Комисията предприема всички нормативно установени действия и мерки, за да бъде осигурено еднакво и прозрачно прилагане на законовите изисквания от всички задължени лица. Санкциите за непредоставяне на информацията са от 10 000 до 100 000 лева при първо нарушение и от 20 000 до 200 000 лева при повторно.

КЗП полага максимални усилия за повишаване осведомеността на потребителите за техните права и за информиране на търговците относно техните задължения в периода на въвеждане на еврото. Непрекъснато се предоставят препоръки и становища по постъпили запитвания, участва в срещи с разяснителен характер и публикува полезна информация на интернет сайта на институцията с адрес: www.kzp.bg.

От Комисията за защита на потребителите съобщиха, че засилените проверки продължават.

